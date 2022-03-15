Вторник, 15 Марта 2022 14:13

АрмИнфо. На территории Армении и Арцаха есть закрытые и труднопроходимые дороги. Так, согласно МЧС Армении, по состоянию на 12:20 по местному времени, проезд всех видов транспортных средств невозможен через перевал Варденяц, участок дороги Берд- Чамбарак, а также участок дороги, ведущий от высокогорной воздушной теологической станции "Амберд" к крепости Амберд и озеру Кари.

Из-за метели и гололеда для проезда болшегрузов закрыт участок дороги Сараван-Зангер, для остальных видов транспортных средств затруднен.

Проезд через перевал Дилижана, по дороге Джуджеван-Воскепар-Коти и с трассы М-2 в Джермук закрыт для большегрузов с прицепами, для остальных видов транспортных средств затруднен.

Затруднен проезд для большегрузов по участкам дорог "Мегру сар" и "Зангер", для остальных транспортных средств открыт при наличии цепей на колесах.

По ряду республиканских дорог проезд затруднен из-за снегопада. Речь идет о дорогах в Гегаркуникской области, в Апаране, о трассах Ванадзор-Дилижан, Ванадзор-Ереван, Ванадзор-Гюмри, Ванадзор-Степанаван, Джадураван-Мец Сариар, Амасия-Бердашен, Тавшут-Арденис, Сисиан -"Зангер", Горис-Татев.

Кроме того, МЧС Армении со ссылкой на коллег из департамента по ЧС МВД Грузии и центра кризисного управления МЧС РФ по Северной Осетии сообщает, что военно- грузинская дорога, ведущая на КПП "Верхний Ларс" закрыта для проезда всех видом транспортных средств. На КПП с российской стороны скопилось около 380 большегурозов и 40 легковушек.

Меж тем, как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха, из-за выпавшего ночью снега труднопроходимы участок "Цех дзор" межрайонной дороги Степанакерт-Дрмбон, повороты "Бовурхан" участка дороги Степанакерт-Мартуни, участок Лисагор межгосударственной трассы Степанакерт-Шуши-Бердзор. На указанных дорогах плохая видимость, местами гололед.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призывает всех водителей быть бдительными и ездить исключительно на зимних шинах.