Вторник, 15 Марта 2022 14:10

АрмИнфо. Армянский национальный комитет Америки (ANCA) требует встречи с президентом США Джо Байденом для обсуждения вопроса, связанного с применение поправки 907.

Как сообщает АНКА, Байден в ближайшие недели примет решение по поводу этой поправки. "Ожидается, что в ближайшие недели он отменит или введет в действие поправку 907 - давнее законодательное ограничение на помощь США режиму Алиева в Азербайджане", - отмечается в сообщении АНКА.

"Президент Байден в долгу перед всеми американцами, особенно перед армянами, и он должен выслушать и дать разъяснения относительно своего решения дать зеленый свет военной помощи США откровенно антиармянскому правительству Алиева на фоне этнической чистки, учиненной Азербайджаном в Арцахе в 2020 году и продолжающихся нападков на родину армян", - сказал председатель ANCA Раффи Амбарян.

По его словам, они добиваются этой встречи до принятия президентом любого решения относительно будущей помощи США Азербайджану, чтобы убедиться в том, что Байден лично выслушает и открыто изучит неблагоприятные воздействия этого решения сточки зрения безопасности и гуманитарных последствий.

Отмечается также, что в письме от 14 марта председатель ANCA Раффи Амбарян попросил о личной встрече с Байденом, поскольку отказ от применения этой поправки усугубил "неспособность администрации Байдена-Харриса осудить агрессию Азербайджана или привлечь его диктаторский режим Алиева к ответственности за задокументированные военные преступления, нарушения международного права и контроль США за экспортом оружия ".

Напомним, что 907-ая поправка была принята Конгрессом в 1992 году и запрещала оказание помощи Баку по правительственной линии со стороны американской администрации в связи с конфликтом между Азербайджаном и Арменией. Однако после теракта 11 сентября 2001 года Конгресс принял закон об ассигновании зарубежных операций, предоставив президенту право отказаться от 907-й поправки. Это понадобилось США, когда надо было снабжать американские войска в Афганистане. Администрации Буша и Обамы продолжали отказываться от реализации этого запрета. Долгие годы азербайджанская дипломатия тщетно добивалась ее отмены, но ситуация изменилась в 2018 году, с приходом администрации Трампа, которая приостановила действие поправки. Администрация Байдена также не продлила действие поправки.