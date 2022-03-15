Вторник, 15 Марта 2022 14:09

АрмИнфо. Непрекращающиеся провокации Азербайджана против мирного населения в Республике Арцах создали новые угрозы безопасности и гуманитарной ситуации. Об этом говорится в заявлении Верховного органа АРФ "Дашнакцутюн".

В заявлении отмечается, что оккупационные силы Азербайджана умышленно повредили газопровод, идущий в Республику Арцах из Армении, препятствую ремонтным работам по восстановлению подачи газа, вследствие чего, уже долгое время карабахцы лишены газа. Напоминается также, что в республике возникли проблемы с подачей электричества в стране из-за нагрузки на сеть.

"Естественно жизнь людей в Арцахе парализована, и жители находятся на пороге гуманитарного кризиса. Вместе с тем, участились и приобрели систематических характер обстрелы мирных населенных пунктов Арцаха из крупнокалиберного оружия и провокации. Очевидно, что пользуясь случаем, Азербайджан пытается последовательно и всячески подрывать авторитет российской миротворческой миссии и достичь деарменизации Арцаха", - говорится в заявлению АРФД.

Вместе с тем, назвав крайне недопустимым бездействие властей Армении в отношении этого преступного поведения Азербайджана, считая неприемлемым традиционно пассивное отношение международного сообщества, в АРФД констатировали, что отсутствие соответствующего ответа поощряет политику Азербайджана по изгнанию армян из Арцаха и способствует усилению военно-политического давления на Нагорный Карабах.

В этом связи, Верховный орган АРФД выразив поддержку Арцаху и его народу, и выступил с посланием к международным гуманитарным организациям и иностранным государствам с призывом осудить проводимую Азербайджаном политику этнической чистки и оказать давление на азербайджанское правительство с целью прекращения террористических актов против гражданского населения Арцаха. А в обращении к армянским организациям диаспоры и соотечественникам, участникам международной сети друзей Арцаха "Про Арцах", людям доброй воли, АРФД призвал их обратиться к своим правительствам с требованием, чтобы Азербайджан прекратил свои враждебные действия против мирного населения.

" В этих тяжелейших условиях правительство Армении обязано предпринять активные шаги для выполнения своих обязательств как гаранта безопасности народа Арцаха.

А Национальное Собрание должно незамедлительно созвать заседание межпарламентской комиссии Национального Собрания Республики Арцах и Республики Армения для обсуждения и осуществления практических шагов по преодолению гуманитарного кризиса и военно-политической ситуации в Нагорном Карабахе", - говорится в заявлении АРФД. Отметим, что с 4 марта противник систематически нарушает режим прекращения огня, в том числе и из минометов. Мишенью азербайджанской агрессии являются мирные жители. 10 марта житель села Храморт получил ранение в саду собственного дома, при осуществлении сельхозработ. Более того, в результате провокационных действий ВС Азербайджана жители Арцаха с 8 марта лишены газа, более того наблюдаются перебои в электроснабжении из-за перегрузок в сети. ВС Азербайджана чинят препятствия в ремонте газопровода. Есть мнение, что противник умышленно подорвал газопровод. Переговоры по починке газопровода пока не увенчались успехом. Из-за холодов, в школах приостановлены учебные процессы, также не работают детсады. В медучреждения также отсутствует тепло, пациенты, в том числе и дети, вынуждены получать медуслуги в этих сложных условиях.