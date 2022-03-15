Вторник, 15 Марта 2022 14:05

АрмИнфо. В Минобороны Армении заверяют, что сообщение о продвижении ВС Азербайджана на 1 км в глубь страны близ села Неркин Ханд Сюникской области РА дезинформация.

Так, в заявлении, распространенном оборонным ведомством Армении категорически опровергается данная информация. "На указанном участке, который находится под контролем ВС Азербайджана, у азербайджанских подразделений есть несколько позиций, которые невозможно использовать в зимний период из-за необорудованности. А сейчас из-за изменения погодных условий, ВС Азербайджана всего лишь возвращаются на эти позиции. Ни о каком продвижении не может быть и речи", - говорится в заявлении МО РА.

Вместе с тем, в армянском оборонном ведомстве заверяют, что как на этом участке границы, так и на всех остальных участках ВС Армении выполняют поставленные перед ними задачи, в том числе осуществляют наблюдение за любым передвижением ВС Азербайджана и держат ситуацию под контролем.

В заключение в Минобороны Армении еще раз призвали при распространении сообщений о пограничной обстановке руководствоваться исключительно официальной информацией.

Отметим, что сегодня в армянских СМИ была распространена информация о том, что противник вновь продвинулся вглубь суверенной территории РА. Армянские ресурсы со ссылкой на главу администрации села Неркин Ханд Хачатура Багдасаряна и жителей села сообщили, что у села Неркин Ханд укрупненной общины Капан Сюникской области в период с 3 по 5 марта вооруженные силы Азербайджана примерно на километр продвинулись вперед и установили палатки. Отмечалось, что с позиции азербайджанской стороны просматриваются сельское кладбище, а также источники питьевой воды, пастбища Неркин Ханда находятся на этом участке, жители опасаются заниматься там сельскохозяйственными работами. Также указывалось, что в МО Ра знакомы с ситуацией и также установили пост на этом участке.

Стоит заметить, что это не первый случай, когда армянское общество о продвижениях противника узнает из армянских СМИ. Как правило, оборонное ведомство лишь после этого выступает с опровержением или подтверждением информации. Доверие общества к сообщениям из официальных источников, в том числе и МО РА подорвано ввиду того, что вышеуказанные структуры, как правило, поначалу опровергают подобного рода информацию, а затем через несколько часов подтверждают. Так было, когда противник захватил армянские территории в районе озера Сев Сюникской области, в Гегаркуникской области, затем после ноябрьской эскалации 2021 года в Вайоцдзоре. Лишь в конце прошлого года власти Армении признали, что противник удерживает более 40 кв.км суверенных территорий Армении.