Вторник, 15 Марта 2022 11:47

АрмИнфо. Сердар Бердымухамедов - сын действующего главы государства Гурбангулы Бердымухамедова - победил на выборах президента Туркменистана. За кандидата от Демократической партии проголосовали 72,97% избирателей, говорится в сообщении на сайте ЦИК республики.

«В соответствии со статьей 76 Избирательного кодекса Туркменистана и на основании постановления Центральной избирательной комиссии от 14 марта 2022 года заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов, набравший 72,97% голосов избирателей, признан избранным президентом Туркменистана», – сказано в релизе.

Явка на выборах превысила 97%. За ходом голосования следили около двух с половиной тысяч наблюдателей. Среди них миссии от стран ШОС и СНГ.

Внеочередные президентские выборы прошли в Туркменистане 12 марта. На пост главы государства претендовали девять человек:

- заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Сердар Бердымухамедов 72,97%;

- проректор по научной работе Туркменского государственного института физической культуры и спорта Хыдыр Нуннаев 11,09%;

- заместитель хякима Марыйского велаята Агаджан Бекмырадов 7,22%;

- главный врач санатория Awaza Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, депутат меджлиса Туркменистана Бердимаммет Курбанов 2,22%;

- директор финансово-экономической специализированной средней школы Лебапского велаята Перхат Бегенджов набрал 2,02%;

- начальник Санитарно-эпидемиологической службы этрапа Бабадайхан Ахалского велаята Максатмурад Овезгельдыев 1,16%;

- директор хозяйственного общества «Wepaly gurluşyk» Бабамурат Мередов 1,08%;

- директор Научно-производственного центра «Возобновляемые источники энергии» Туркменского государственного энергетического института Какагельды Сарыев 1,09% голосов;

- председатель комитета Демократической партии Туркменистана этрапа Сапармурата Туркменбаши Дашогузского велаята Максат Одешов 1,15%.

11 февраля 2022 года президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, занимающий свой пост уже 15 лет, объявил о решении «дать дорогу молодым».

Сердару Бердымухамедову 40 лет. Два года назад в феврале 2020 года он возглавил Министерство промышленности, год спустя был назначен вице-премьером-министром. Учитывая, что в Туркмении поста премьер-министра не существует — правительство возглавляет президент, то фактически Сердар Бердымухамедов оттачивал свои управленческие способности под непосредственным руководством своего отца.