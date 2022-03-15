Вторник, 15 Марта 2022 11:40

АрмИнфо.Обращение Армении к Минской группе ОБСЕ <за миром> является ответом на требования Франции и США. Эти требования были озвучены Парижем и Вашингтоном значительно ранее и сформулированы предельно четко - мирный договор между Арменией и Азербайджаном может быть подписан исключительно под эгидой МГ ОБСЕ. Подобное мнение выразил АрмИнфо председатель Конструктивной партии Армении, политолог Андриас Гукасян.

В ответ на опубликованные 14 марта предложения Азербайджана МИД Армении заявил, что отталкиваясь от Устава ООН, Международного пакта о политических и гражданских правах и Хельсинкского Заключительного акта, с целью организации переговоров между Арменией и Азербайджаном по заключению мирного договора Армения обратилась к сопредседателям Минской группы ОБСЕ.

"До последнего времени Ереван тянул с переговорами вокруг мирного договора с Баку под предлогом необходимости преодоления Арменией поствоенных проблем. С целью формирования условий, необходимых для обсуждения предлагаемой Азербайджаном повестки. Соответственно, данное обращение к сопредседательству МГ ОБСЕ уже говорит о готовности Армении к переговорам исключительно в рамках формата предлагаемого Францией и США", - считает он.

Комментируя, кроющиеся под пяти пунктами предложений основные цели Азербайджана, политолог в первую очередь выделил признание Ереваном Арцаха как части Азербайджана. И с учетом того, что это являлось политической целью Баку на протяжении всего карабахского конфликта, ничего нового в предложениях азербайджанского МИД, на его взгляд, не содержится.

При этом, с учетом текущего потенциала правительства Армении, политолог совершенно не исключил реализации пункта документа, предусматривающего "взаимное признание суверенитета, территориальной целостности, нерушимости международных границ". Отмечая важность включения подобных пунктов в международные договора, Гукасян подчеркнул, что любое мирное урегулирование в первую очередь подразумевает необходимость принятия решения о собственном статусе народа Арцаха.

"И здесь необходимо и важно отметить, что подобный процесс предусматривали практически все предложения Минской группы. Заменить в этом процессе арцахцев Армения не может. И даже если Ереван по каким-то причинам вдруг решится приступить к реализации политики в направлении формирования правовых документов на основе платформы, пренебрегающей интересами и волеизъявлением арцахцев, ни во Франции, ни в США, ни в самой Армении поддержки это не получит. Такая политика может получить поддержку лишь в Азербайджане, Турции и, возможно, в России", - подытожил политолог.

Суть опубликованных 14 марта предложений Азербайджана Армении сводится к взаимному признанию суверенитета, территориальной целостности, нерушимости международных границ и политической независимости друг друга. А также взаимному подтверждению отсутствия территориальных претензий друг к другу и юридическое обязательство не предъявлять такие претензии в будущем. Третий пункт отмечает необходимость воздерживания от угроз безопасности друг друга в межгосударственных отношениях, от применения угроз и силы против политической независимости и территориальной целостности, а также от иных обстоятельств, несовместимых с целями Устава ООН. Пункт 4 - делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений. Пятый пункт предусматривает открытие транспортных коммуникаций, установление других соответствующих коммуникаций и сотрудничество в других областях, представляющих взаимный интерес.