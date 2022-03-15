Вторник, 15 Марта 2022 11:39

АрмИнфо.Переговоры по мирному соглашению с Азербайджаном должны проводиться без предварительных условий. Подобной позиции придерживается глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

Главный дипломат Армении напомнил, что Ереван уже обратился к сопредседательству Минской группы ОБСЕ для организации переговоров вокруг мирного договора.

В этом ключе он также коснулся 5 пунктов предложений по нормализации отношений, переданных Армении Азербайджаном, и которые вчера были обнародовано азербайджанским внешнеполитическим ведомством.

"Да, министр иностранных дел Азербайджана обнародовал переданные Армении предложения. Кстати, примечательно, что письмо от 21 февраля было передано армянской стороне лишь 10 марта", - отметил Мирзоян в интервью госагентству Арменпресс.

На уточнение, какова позиция Армении по выдвинутым предложениям, глава МИД РА посчитал важным подчеркнуть, что любые переговоры по мирному договору должны проходить без предварительных условий.

"Что касается непосредственно предложений, то две страны, 8 декабря 1991 года совместно подписав "Договор об установлении сотрудничества независимых государств", фактически уже признали территориальную целостность друг друга и согласились с тем, что не имеют друг к другу территориальных претензий.

Следует отметить, что пункты, указанные в предложении не отражают в полной мере всей повестки существующих проблем. Для армянской стороны принципиально важно, чтобы права и свободы армян Арцаха были четко гарантированы, а статус Нагорного Карабаха окончательно прояснен. Для нас нагорно-карабахский конфликт - это не территориальный вопрос, а вопрос прав", - сказал Мирзоян, добавив, что армянская сторона ответила на предложение Азербайджана, созвучно с указанной позицией.

На вопрос о том, как идет процесс начала делимитации и демаркации границы, а также разблокировки региональных коммуникаций, глава МИД Армении отметил, что Ереван считает, что договоренности, изложенные в трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г., должны быть воплощены в жизнь в полном объеме, и продолжает быть последовательным в этом направлении.

"Как вы знаете, мы даже вносили комплексные предложения по реализации этих договоренностей, такие как запуск процесса демаркации путем зеркального отвода войск и внедрения международного механизма мониторинга, которое, однако, было отвергнуто азербайджанской стороной", - констатировал глава внешнеполитического ведомства Армении.

На уточнение, каким видится Армении формат переговоров по мирному договору, Мирзоян напомнил, что ранее МИД РА уже сообщил, что обратился к сопредседателям Минской группы ОБСЕ с просьбой организовать переговоры по мирному договору на основе Устава ООН, Международного пакта о гражданских и политических правах и Хельсинкского Заключительного акта.

Отметим, что 14 марта МИД Армении выступил с заявлением, в котором в частности, заявил, что "Ереван откликнулся на предложения, переданные со стороны Баку, и обратился к сопредседательству Минской группы ОБСЕ для организации переговоров о заключении мирного договора между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой на основе Устава ООН, Международного пакта о гражданских и политических правах и Хельсинкского Заключительного акта.

После этого заявления армянского внешнеполитического ведомства, МИД Азербайджана опубликовал предложения из 5 пунктов, направленные Еревану. Речь, в частности идет о следующих предложениях: "Взаимное признание государствами суверенитета, территориальной целостности, нерушимости государственных границ и политической независимости друг друга;

- взаимное подтверждение государствами отсутствия территориальных претензий друг к другу и принятие ими на себя юридического обязательства не предъявлять такие претензии в будущем;

- воздерживаться от угрозы безопасности друг друга в международных отношениях, использования угроз и силы против политической независимости и территориальной целостности, а также других обстоятельств, не соответствующих целям Устава ООН;

- делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений;

- открытие транспортной связи и коммуникаций, налаживание других соответствующих коммуникаций и сотрудничества в других сферах, представляющих взаимный интерес".

Оппозиция раскритиковала данные действия МИД Армении, напомнив, что МГ ОБСЕ не имеет мандата для ведения переговоров по нормализации армяно-азербайджанских двусторонних отношений.