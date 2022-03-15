Вторник, 15 Марта 2022 11:19

АрмИнфо. За последние сутки в Армении провели 2 110 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 55 человек (2,6% от числа, сдавших тест), выздоровело - 237, скончалось - 3.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 15 марта фактическое лечение получает 3 060 пациентов.

C момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 938 644 теста на коронавирус, из коих выявили 422 076 случаев заражения (14,3% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 408 799 человек (96,8%), число летальных исходов составило 8 579 (2%)