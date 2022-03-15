Вторник, 15 Марта 2022 11:11

АрмИнфо. Внешнеполитическое ведомство Арцаха обвинило Генштаб Украины в распространении вопиющей дезинформации.

Так, в заявлении МИД НКР, в частности говорится: "Заявление Генштаба Украины о том, что на Украину якобы прибывают бойцы из Нагорного

Карабаха, является вопиющей дезинформацией и не соответствуют действительности".

Отметим, что в украинских СМИ периодически распространяется информация об участии армянских военных в боевых действиях на территории Украины. Меж тем, власти Армении всячески дистанцируются от процессов на Украине, и лишь пару раз на официальном уровне комментировали происходящее в этой стране, заявив, что выступают за политико-дипломатическое урегулирование ситуации.

Позже СМИ со ссылкой на Генштаб Украины стали сообщать об участии якобы "бойцов" из Нагорного Карабаха в операции на украинской территории.