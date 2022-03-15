Вторник, 15 Марта 2022 11:07

АрмИнфо.По случаю Международного Дня франкофонии (20 марта), в течение двух месяцев в Ереване и регионах страны будет проведено около 700 франкоязычных культурных, университетских, научных и общеобразовательных мероприятий.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, уже ставшие традиционными эти празднества в этом году будут иметь особое значение, поскольку Армения в этом году отмечает десятилетие своего членства в Международной организации Франкофонии (МОФ).

В организацию этого масштабного франкофонского события, которое будет координироваться МИД Армении, важный вклад внесут Министерство образования, науки, культуры и спорта РА, мэрия Еревана, органы местного самоуправления, музеи, университеты, общеобразовательные учреждения, музыкальные и школы искусств, а также библиотеки.

Активное участие в обеспечении программы, которая будет проводиться в течение двух месяцев, принимает и посольство Франции в Армении, которое в сотрудничестве с посольствами Швейцарии и Канады в РА организует ряд мероприятий по случаю Международного дня франкофонии.

В рамках двухмесячника Франкофонии, 21 и 22 апреля, в концертном зале Спортивно- развлекательного комплекса имени Карена Демирчяна состоится концерт известного канадского певца Гару, посвященный десятой годовщине членства Армении во Франкофонии.

С программой мероприятий в рамках дней франкофонии можно ознакомиться по следующей ссылке: http://francophonieerevan2018.am/page_files/francophonie-2022.pdf.

Напомним, что Армения стала полноправным членом Международной организации Франкофонии в октбре 2012 года. Решение об этом было принято в ходе саммита МОФ 13 - 14 октября в Киншасе.