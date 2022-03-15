Вторник, 15 Марта 2022 10:26

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра РА, Пашинян поблагодарил канадскую сторону за готовность поддержать развитие демократических институтов в нашей стране и осуществляемые в этом направлении реформы.

Никол Пашинян подчеркнул важность недавнего визита специального посланника Канады в ЕС и Европе Стефана Диона в Армению и выразил надежду, что состоявшиеся в рамках этого визита встречи и обсуждения будут способствовать укреплению сотрудничества между правительствами двух стран в различных областях. Премьер-министр подчеркнул, что правительство Армении и впредь будет неуклонно продвигать повестку развития демократических институтов.

Джастин Трюдо выразил готовность правительства Канады продолжать способствовать укреплению демократии в Армении и углублению двусторонних связей в различных сферах.

Премьер-министры Армении и Канады обсудили эскалацию напряженности вокруг Нагорного Карабаха и в целях обеспечения стабильности и мира в регионе подчеркнули важность всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Собеседники обменялись мнениями о происходящих на Южном Кавказе процессах, в том числе о возможностях демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, а также об армяно-турецком диалоге.

Была затронута ситуация в Украине.