Вторник, 15 Марта 2022 10:26

АрмИнфо.В министерстве иностранных дел РА 14 марта состоялись встречи с руководителями аккредитованных в Армении дипломатических представительств и представителями международных структур.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в ходе встреч иностранным дипломатам были представлены действия Азербайджана, направленные на создание гуманитарного кризиса в Арцахе, в том числе последовательное нарушение поставок газа, обстрелы инфраструктуры и гражданского населения, оказание иного психологического давления на население республики.

В контексте предотвращения гуманитарного кризиса была подчеркнута важность соразмерной и четкой реакции международного сообщества. Отметим, что с 4 марта противник систематически нарушает режим прекращения огня, в том числе и из минометов. Мишенью азербайджанской агрессии являются мирные жители. 10 марта житель села Храморт получил ранение в саду собственного дома, при осуществлении сельхозработ. Более того, в результате провокационных действий ВС Азербайджана жители Арцаха с 8 марта лишены газа, более того наблюдаются перебои в электроснабжении из-за перегрузок в сети. ВС Азербайджана чинят препятствия в ремонте газопровода. Есть мнение, что противник умышленно подорвал газопровод. Переговоры по починке газопровода пока не увенчались успехом. Из-за холодов, в школах приостановлены учебные процессы, также не работают детсады. В медучреждения также отсутствует тепло, пациенты, в том числе и дети, вынуждены получать медуслуги в этих сложных условиях.