Понедельник, 14 Марта 2022 22:44

АрмИнфо. Движение "5165" требует от властей Армении обнародовать ответ данный Азербайджану по предложениям о нормализации отношений.

В поступившем в АрмИнфо заявлении Движения обращается внимание на тот факт, что предложения Азербайджана подписать мирный договор с Арменией написаны языком ультиматума.

"Согласиться на эти ультиматумы будет означать согласиться на деарменизацию армянского Арцаха, потерю его раз и навсегда, и еще большее разжигание аппетитов Азербайджана. Реакция армянской стороны расплывчата и сумбурна. Это лишний раз показывает апатию и некомпетентность ответственных за государственные дела лиц", - говорится в заявлении Движения.

Вместе с тем, в "5165" подчеркнули недопустимость и неприемлемость любого варианта решения карабахского вопроса без реализации права народа Арцаха на свободное волеизъявление, и неприемлемость любого статуса Арцаха в составе Азербайджана.

"Мы предлагаем начать активную международную кампанию - дипломатический демарш против политики давления и терроризма, проводимой Азербайджаном. Необходимо использовать весь комплекс внешнеполитических инструментов, включая потенциал Диаспоры, чтобы добиться прекращения применения Азербайджаном насилия (нарушение работы газопровода, обстрелы населенных пунктов и позиций, обстрелы) и привлечения к ответственности за эти деяния", - говорится в заявлении Движения.

Отметим, что сегодня МИД Армении выступил с заявлением, в котором в частности, заявил: "Республика Армения откликнулась на предложения, переданные Азербайджанской Республикой, и обратилась к сопредседательству Минской группы ОБСЕ для организации переговоров о заключении мирного договора между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой на основе Устава ООН, Международного пакта о гражданских и политических правах и Хельсинкского Заключительного акта".

После этого заявления армянского внешнеполитического ведомства, МИД Азербайджана опубликовал предложения из 5 пунктов, направленные Еревану. Речь, в частности идет о следующих предложениях: "Взаимное признание государствами суверенитета, территориальной целостности, нерушимости государственных границ и политической независимости друг друга;

- взаимное подтверждение государствами отсутствия территориальных претензий друг к другу и принятие ими на себя юридического обязательства не предъявлять такие претензии в будущем;

- воздерживаться от угрозы безопасности друг друга в международных отношениях, использования угроз и силы против политической независимости и территориальной целостности, а также других обстоятельств, не соответствующих целям Устава ООН;

- делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений;

- открытие транспортной связи и коммуникаций, налаживание других соответствующих коммуникаций и сотрудничества в других сферах, представляющих взаимный интерес".