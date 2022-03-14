|Движение "5165" требует от властей Армении обнародовать ответ данный Азербайджану по предложениям о нормализации отношений
|Вице-спикер парламента Армении принял группу европейских послов
|Шарль Мишель: Евросоюз продолжит поддержку стабильного, мирного и процветающего Южного Кавказа
|"Патрон Даво" вышел на свободу под залог в 50 млн драмов
|Эксперт: Предложение мира, основанное на основных принципах прав и свобод, открывает Армении широкие возможности для действий
|Пашинян назначил Марукяна послом по особым поручениям
|Зампред РПА: Мандат МГ ОБСЕ не предполагает подготовки абстрактного армяно- азербайджанского мирного соглашения
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Аналитик: Арцахская активизация Азербайджана обусловлена отнюдь не Украиной
|ЦБ РА оповещает: Банк ВТБ (Армения) работает в штатном режиме
|Прогноз: Любой из возможных исходов войны в Украине чреват для Южного Кавказа новыми угрозами
|Один военнослужащий погиб, еще двое пострадали в ДТП на трассе Ереван-Гюмри-Бавра
|МИД Азербайджана обнародовал представленные Армении предложения по нормализации отношений
|В ЕС высказались по ситуации, сложившейся в Нагорном Карабахе из-за поврежденного газопровода
|Армения обратилась к МГ ОБСЕ для организации переговоров по подписанию мирного договора с Азербайджаном
|Секретарь Совбеза РА рассказал спецпредставителю ЕС о гуманитарно-кризисной ситуации в Нагорном Карабахе
|Азербайджан намеревается увеличить поставки газа в Европу через Турцию
|СНБ Арцаха: Сообщения о скоплении войск на линии соприкосновения не соответствует действительности
|Экологические НПО подтверждают залежи урановых руд в Амулсаре, компания опровергает
|Тойво Клаар находится в Ереване
|"В защиту Арцаха" просит Владимира Путина расширить мандат российских миротворцев в Нагорном Карабахе для обуздания Азербайджана
|Оппозиционный депутат считаем маловероятным широкомасштабные военные действия со стороны Азербайджана в Нагорном Карабахе
|В Армении за сутки подтвердилось всего 17 новых случаев заражения коронавирусом
|Оппозиционный депутат: Подобную гуманитарную катастрофу, которая сложилась в Арцахе с 8 марта, представить сложно
|Экс-омбудсмен: То, что власти Азербайджана делают с Арцахом - часть общей политики
|Артак Бегларян: Власти Арцаха используют все возможные рычаги воздействия для восстановления подачи газа в республику
|Проезд через КПП "Верхний Ларс" и перевал Варденяц продолжает оставаться закрытым
|Ваагн Хачатурян вступил в должность Президента Республики Армения
|В Анталье состоялась встреча глав МИД Армении и Турции
|Не может быть иерархии ужасов: Валери Буайе об обстрелах арцахских сел
|Пятый день около 80% населения Арцаха полностью лишены газоснабжения
|Армия обороны Арцаха: В ночь с 11 на 12 марта азербайджанские ВС нарушили режим прекращения огня с применением стрелкового оружия
|В Армении за сутки подтвердилось 111 новых случаев заражения коронавирусом, скончалось 2 человека
|Баку готов подписать мирное соглашение с Ереваном, если Армения проявит политическую волю - МИД АР
|Глава МИД Армении встретился с министром европейских и иностранных дел Австрии
|Армения намерена обратиться к МГ ОБСЕ по поводу мирных переговоров с Азербайджаном
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Посол Армении рассказал замглавы МИД Грузии о провокационных действиях Баку в отношении мирного населения Нагорного Карабаха
|Чавушоглу: На дипфоруме в Анталье будет обсуждаться и ситуация на Южном Кавказе
|Представитель ОБСЕ назвала шаги, предпринятые правительством Армении для укрепления демократии, воодушевляющими
|Боррель: Любые попытки уничтожить или изменить идентичность объектов наследия в Нагорном Карабахе будут решительно осуждены со стороны ЕС
|Армения и Катар подписали Меморандум о сотрудничестве
|РФ сняла ограничения на авиасообщение с еще восемью странами, в том числе с Арменией: продлены ограничения на полеты на юг России
|Омбудсмен Арцаха: Дислоцированный в НКР российский миротворческий контингент единственный сдерживающий Азербайджан фактор
|Инфоштаб: Власти Арцаха и российские миротворцы принимают меры для скорейшего решения возникших проблем и обеспечения нормальной жизни населения
|ООН готова оказать Армении антикризисное содействие для противостояния создавшейся новой экономической ситуации из-за российско-украинского кризиса
|Глава МИД Азербайджана и генсек ОБСЕ обсудили последние процессы в зоне карабахского конфликта
|В ЕС сказали "да" украинской евроинтеграции, но нет ускоренному членству
|Приборы помогут в борьбе с "недовесом" на заправках Армении
|Прогноз: Баку по призыву Анкары начнет делать шаги, противоречащие отношениям с Москвой
|Замглавы МИД РФ о влиянии санкций Запада на страны ЕАЭС: Они кувалдой ударяют и по нашим союзникам
|Госминистр Арцаха: Азербайджанская сторона до сих пор не позволяет восстановить подачу газа в Арцах
|ВС Азербайджана применили 120 мм минометы в направлении села Хнапат
|Проезд через КПП "Верхний Ларс" и перевал Варденяц вновь закрыт
|Законодательный орган США согласился направить $45 млн в виде помощи Армении и $ 2 млн Арцаху
|За сутки в Армении подтвердилось 128 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело 350 человек
|Вице-спикер парламента Армении рассказал представителю ОБСЕ об агрессивной риторике Азербайджана
|На армяно-грузинской границе произошло очередное землетрясение
|9 808 684 драмов РА благотворительному фонду «Город улыбок». Известен следующий бенефициар «Силы одного драма»
|Ардшинбанк улучшил условия кредитования под залог недвижимости
|Читать больше
АрмИнфо.Заместитель председателя НС РА Рубен Рубинян провел встречу с группой европейских послов, аккредитованных в Армении.
Как сообщает перс-служба НС РА, во встрече участвовали посол Эстонии Рина Калюранд, посол Латвии Ингрида Левренце, посол Литвы Инга Станите-Толочкиене, посол Финляндии Кирсти Наринен, посол Норвегии Хелен Санд Андресен и посол Швеции Патрик Свенсон.
Рубинян представил послам ситуацию, связанную с региональной безопасностью, коснулся провокационных действий Вооруженных сил Азербайджана в Нагорном Карабахе и фактов создания искусственных проблем в восстановлении жизненно важных инфраструктур, и в этом вопросе подчеркнул важность соответствующей оценки со стороны международного сообщества. Вице-спикер парламента указал на необходимость всеобъемлющего и прочного урегулирования конфликта под эгидой Минской группы ОБСЕ.
Стороны также обменялись мнениями о процессе нормализации армяно-турецких отношений.
|Движение "5165" требует от властей Армении обнародовать ответ данный Азербайджану по предложениям о нормализации отношений
|Вице-спикер парламента Армении принял группу европейских послов
|Шарль Мишель: Евросоюз продолжит поддержку стабильного, мирного и процветающего Южного Кавказа
|"Патрон Даво" вышел на свободу под залог в 50 млн драмов
|Эксперт: Предложение мира, основанное на основных принципах прав и свобод, открывает Армении широкие возможности для действий
|Пашинян назначил Марукяна послом по особым поручениям
|Зампред РПА: Мандат МГ ОБСЕ не предполагает подготовки абстрактного армяно- азербайджанского мирного соглашения
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Аналитик: Арцахская активизация Азербайджана обусловлена отнюдь не Украиной
|ЦБ РА оповещает: Банк ВТБ (Армения) работает в штатном режиме
|Прогноз: Любой из возможных исходов войны в Украине чреват для Южного Кавказа новыми угрозами
|Один военнослужащий погиб, еще двое пострадали в ДТП на трассе Ереван-Гюмри-Бавра
|МИД Азербайджана обнародовал представленные Армении предложения по нормализации отношений
|В ЕС высказались по ситуации, сложившейся в Нагорном Карабахе из-за поврежденного газопровода
|Армения обратилась к МГ ОБСЕ для организации переговоров по подписанию мирного договора с Азербайджаном
|Секретарь Совбеза РА рассказал спецпредставителю ЕС о гуманитарно-кризисной ситуации в Нагорном Карабахе
|Азербайджан намеревается увеличить поставки газа в Европу через Турцию
|СНБ Арцаха: Сообщения о скоплении войск на линии соприкосновения не соответствует действительности
|Экологические НПО подтверждают залежи урановых руд в Амулсаре, компания опровергает
|Тойво Клаар находится в Ереване
|"В защиту Арцаха" просит Владимира Путина расширить мандат российских миротворцев в Нагорном Карабахе для обуздания Азербайджана
|Оппозиционный депутат считаем маловероятным широкомасштабные военные действия со стороны Азербайджана в Нагорном Карабахе
|В Армении за сутки подтвердилось всего 17 новых случаев заражения коронавирусом
|Оппозиционный депутат: Подобную гуманитарную катастрофу, которая сложилась в Арцахе с 8 марта, представить сложно
|Экс-омбудсмен: То, что власти Азербайджана делают с Арцахом - часть общей политики
|Артак Бегларян: Власти Арцаха используют все возможные рычаги воздействия для восстановления подачи газа в республику
|Проезд через КПП "Верхний Ларс" и перевал Варденяц продолжает оставаться закрытым
|Ваагн Хачатурян вступил в должность Президента Республики Армения
|В Анталье состоялась встреча глав МИД Армении и Турции
|Не может быть иерархии ужасов: Валери Буайе об обстрелах арцахских сел
|Пятый день около 80% населения Арцаха полностью лишены газоснабжения
|Армия обороны Арцаха: В ночь с 11 на 12 марта азербайджанские ВС нарушили режим прекращения огня с применением стрелкового оружия
|В Армении за сутки подтвердилось 111 новых случаев заражения коронавирусом, скончалось 2 человека
|Баку готов подписать мирное соглашение с Ереваном, если Армения проявит политическую волю - МИД АР
|Глава МИД Армении встретился с министром европейских и иностранных дел Австрии
|Армения намерена обратиться к МГ ОБСЕ по поводу мирных переговоров с Азербайджаном
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Посол Армении рассказал замглавы МИД Грузии о провокационных действиях Баку в отношении мирного населения Нагорного Карабаха
|Чавушоглу: На дипфоруме в Анталье будет обсуждаться и ситуация на Южном Кавказе
|Представитель ОБСЕ назвала шаги, предпринятые правительством Армении для укрепления демократии, воодушевляющими
|Боррель: Любые попытки уничтожить или изменить идентичность объектов наследия в Нагорном Карабахе будут решительно осуждены со стороны ЕС
|Армения и Катар подписали Меморандум о сотрудничестве
|РФ сняла ограничения на авиасообщение с еще восемью странами, в том числе с Арменией: продлены ограничения на полеты на юг России
|Омбудсмен Арцаха: Дислоцированный в НКР российский миротворческий контингент единственный сдерживающий Азербайджан фактор
|Инфоштаб: Власти Арцаха и российские миротворцы принимают меры для скорейшего решения возникших проблем и обеспечения нормальной жизни населения
|ООН готова оказать Армении антикризисное содействие для противостояния создавшейся новой экономической ситуации из-за российско-украинского кризиса
|Глава МИД Азербайджана и генсек ОБСЕ обсудили последние процессы в зоне карабахского конфликта
|В ЕС сказали "да" украинской евроинтеграции, но нет ускоренному членству
|Приборы помогут в борьбе с "недовесом" на заправках Армении
|Прогноз: Баку по призыву Анкары начнет делать шаги, противоречащие отношениям с Москвой
|Замглавы МИД РФ о влиянии санкций Запада на страны ЕАЭС: Они кувалдой ударяют и по нашим союзникам
|Госминистр Арцаха: Азербайджанская сторона до сих пор не позволяет восстановить подачу газа в Арцах
|ВС Азербайджана применили 120 мм минометы в направлении села Хнапат
|Проезд через КПП "Верхний Ларс" и перевал Варденяц вновь закрыт
|Законодательный орган США согласился направить $45 млн в виде помощи Армении и $ 2 млн Арцаху
|За сутки в Армении подтвердилось 128 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело 350 человек
|Вице-спикер парламента Армении рассказал представителю ОБСЕ об агрессивной риторике Азербайджана
|На армяно-грузинской границе произошло очередное землетрясение
|9 808 684 драмов РА благотворительному фонду «Город улыбок». Известен следующий бенефициар «Силы одного драма»
|Ардшинбанк улучшил условия кредитования под залог недвижимости
|Читать больше
|Аналитик: Арцахская активизация Азербайджана обусловлена отнюдь не Украиной
|Прогноз: Любой из возможных исходов войны в Украине чреват для Южного Кавказа новыми угрозами
|Прогноз: Баку по призыву Анкары начнет делать шаги, противоречащие отношениям с Москвой
|Политик: На постсоветском пространстве идет борьба двух выборов
|Политолог: Пашинян во Франции отражает необходимость поисков Арменией альтернатив
|Читать больше
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
|Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности