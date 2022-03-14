Понедельник, 14 Марта 2022 21:17

АрмИнфо.Состоялся телефонный разговор между главой Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщил Шарль Мишель в своем микроблоге в Твиттер.

"Сегодня обсудили с президентом Азербайджана последние события на Украине, региональную безопасность и влияние этой войны на Южный Кавказ. На прошлой неделе я обсуждал эти вопросы также на встрече с Николом Пашиняном.

Евросоюз продолжит поддержку стабильного, мирного и процветающего Южного Кавказа", - отметил глава Евросовета.