Понедельник, 14 Марта 2022 19:08

АрмИнфо.Бизнесмен Давид Галстян ("Патрон Даво") обвиняемый в поставках Министерству обороны Армении непригодных боеприпасов вышел на свободу под залог в 50 млн драмов. Об этом сообщил советник Генпрокурора Армении Гор Абрамян.

"Принимая во внимание общественный интерес, сообщаю, что решением Уголовного суда РА изменена мера пресечения в отношении Давида Галстяна, проходящего в качестве обвиняемого по делу бывшего министра обороны РА Давида Тонояна и других. Решением суда от 14 марта 2022 года он выпущен на свободу под залог в размере 50 млн драмов.

Принимая во внимание, что подсудимый Давид Галстян уже принял меры по возмещению в полном объеме причиненного ущерба, составляющего более 2 млрд 700 млн драмов, прокуратура не возражала против изменения избранной в отношении него меры пресечения", - сообщил Абраамян.

Напомним, что Галстян был арестован первый раз в феврале 2021 года по обвинению в поставках Министерству обороны Армении непригодных боеприпасов.

Согласно СНБ, бизнесмен Давид Галстян заключил договор с Минобороны Армении, согласно которому осуществил поставки артиллерийских снарядов для пушек образца 1983-1986 годов. Однако, вместо этого МО были поставлены снаряды чешского производства 1977 года. В итоге, эти боеприпасы были не пригодны для вышеуказанных орудий, что привело к невозможности их использования. СНБ также сообщала, что против Галстяна также были возбуждены и другие уголовные дела.

Позже тало известно, что Галстян также проходит по уголовному делу о злоупотребления должностными полномочиями и совершения служебных подлогов высокопоставленными должностными лицами МО и вооруженных сил РА в процессе поставок боеприпасов для нужд ВС, которое расследует СНБ Армении. По уголовному делу в качестве обвиняемых проходят экс-министр обороны Армении Давид Тоноян, бывший замначальника Генерального штаба Степан Галстян, бизнесмен Давид Галстян и еще 4-х высокопоставленных офицера. Тоноян и Галстян обвиняются в хищении денег в особо крупных размерах - 2,277,323,840 драмов и фальсификации, совершении общественно опасных деяний, и представлены ходатайства в суд для избрания меры пресечения в виде ареста.