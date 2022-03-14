Понедельник, 14 Марта 2022 18:13

АрмИнфо. Азербайджан позиционирует так называемое мирное соглашение в качестве капитуляционного документа, своеобразного ультиматума в адрес Армении, на который наша страна вынуждена добровольно согласиться. Такое мнение на своей страничке в Фейсбук выразила политолог - международник Армине Маргарян.

Отметим, что, согласно сегодняшнему сообщению МИД РА, Армения обратилась к сопредседательству Минской группе ОБСЕ для организации переговоров по подписанию мирного договора с Азербайджаном на основе Устава ООН, Международного пакта о гражданских и политических правах и Хельсинкского Заключительного акта.

Меж тем, как считает Маргарян, с самого начала было ясно, что после 44-дневной Арцахской войны все вопросы армяно-азербайджанской, арцахско-азербайджанской повесток были частью комплексного пакета, от интернационализации которого во многом зависела бы гарантия успеха армянской стороны. В течение месяцев Армения пыталась хоть в какой-то мере интернационализировать тот или иной пункт пакета, стараясь вовлечь другие центры силы. Но эти попытки не могли быть достаточно эффективными, если бы Россия, как посредник в прекращении войны, стратегический союзник Армении, дислоцировавший в Арцахе своих миротворцев, а теперь и союзная с Азербайджаном страна, не проявила бы должного интереса к этому вопросу.

В таком случае спрашивается, а что изменилось? Все изменилось, в прямом смысле этого слова. России, с одной стороны, необходимо на Южном Кавказе вести переговоры с США и Францией, тем самым укрепляя свое доминирование в регионе, а с другой - на фоне украинского кризиса обеспечивать конструктивный диалог с Западом и возможности для маневрирования.

Политолог считает, что обращение к Минской группе ОБСЕ с документом, основанным именно на Уставе ООН, статьях Международного пакта о гражданских и политических правах и Хельсинкском Заключительном акте открывает перед Арменией широкие возможности для действий.