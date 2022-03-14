Понедельник, 14 Марта 2022 18:01

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назначил главу партии "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна послом по особым поручениям. Как сообщает пресс-служба армянского правительства, соответствующее решение подписал Пашинян 14 марта.

Как гласит закон РА "О дипломатической службе", в целях разрешения определенных проблем в международных отношениях премьер-министр Республики Армения может назначить посла по особым поручениям или решением правительства могут быть созданы специальные миссии, в состав которых могут быть включены как послы, так и другие лица. Ранее послами по особым поручениям были бывший министр иностранных дел Карабаха Карен Мирзоян (2018-2020), экс-глава Центрального банка Артур Джавадян (с 2020 по сей день).

Эдмон Марукян - адвокат, политик, депутат Национального собрания Армении пятого, шестого и седьмого созывов, глава фракции "Просвещённая Армения" Национального собрания Армении седьмого созыва, первый заместитель председателя Комитета ПАСЕ по правам человека и правовым вопросам, один из основателей партии Просвещённая Армения и Блока "Елк" (Выход). Альянс был сформирован в 2017 году перед парламентскими выборами. В блок входили "Гражданский договор" Никола Пашиняна, "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна и "Республика" Арама Саркисяна. В сентябре 2018 года (после свершения "бархатной революции") политический альянс распался.