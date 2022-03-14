Понедельник, 14 Марта 2022 17:26

АрмИнфо.У сопредседателей Минской группы ОБСЕ нет мандата на абстрактное армяно-азербайджанское урегулирование без вопроса Арцаха. Подобного мнения придерживается заместитель председателя Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян.

Так, зампредседателя РПА, реагируя на сегодняшнее заявление армянского внешнеполитического ведомства о том, что официальный Ереван обратился к сопредседательству МГ ОБСЕ для организации переговоров по подписанию мирного договора с Баку, обратил внимание, что минские посредники не наделены мандатом по урегулированию армяно-азербайджанских отношений, а формат был создан для разрешения нагорно-карабахского конфликта.

"Вышеуказанное заявление МИД Армении вызывает множество вопросов, в том числе и связанных с реальным содержанием предложений Азербайджана, которые держатся в секрете от армянского народа.

Другая группа вопросов касается мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Этот мандат был выдан 23 марта 1995 года в Вене во время Венгерского председательства в ОБСЕ. Состоящий из 15 пунктов мандат посредников не предполагает подготовки абстрактного армяно-азербайджанского мирного соглашения", - подчеркнул Ашотян. В этом ключе он обратил внимание на тот факт, что мандат от начала до конца связан с урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Другими словами, продолжил зампред РПА, посредники никоим образом не связаны с армяно-азербайджанскими двусторонними отношениями.

"Тогда возникают вопросы! Если Никол (премьер-министр РА -ред.) обратился к сопредседательству МГ ОБСЕ, то где здесь вопрос Арцаха? Есть такой вопрос в дипломатической повестке Армении или нет?

Если да, то, на каких принципах урегулирования (разумеется пакет

Азербайджана не предполагает права на самоопределение).

Если нет, то о каком армяно-азербайджанском мирном соглашеним идет

речь без Арцаха?", - вопрошал Ашотян.

Отметим, что сегодня МИД Армении выступил с заявлением, в котором в частности, заявил: "Республика Армения откликнулась на предложения, переданные Азербайджанской Республикой, и обратилась к сопредседательству Минской группы ОБСЕ для организации переговоров о заключении мирного договора между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой на основе Устава ООН, Международного пакта о гражданских и политических правах и Хельсинкского Заключительного акта".

После этого заявления армянского внешнеполитического ведомства, МИД Азербайджана опубликовал предложения из 5 пунктов, направленные Еревану. Речь, в частности идет о следующих предложениях: "Взаимное признание государствами суверенитета, территориальной целостности, нерушимости государственных границ и политической независимости друг друга;

- взаимное подтверждение государствами отсутствия территориальных претензий друг к другу и принятие ими на себя юридического обязательства не предъявлять такие претензии в будущем;

- воздерживаться от угрозы безопасности друг друга в международных отношениях, использования угроз и силы против политической независимости и территориальной целостности, а также других обстоятельств, не соответствующих целям Устава ООН;

- делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений;

- открытие транспортной связи и коммуникаций, налаживание других соответствующих коммуникаций и сотрудничества в других сферах, представляющих взаимный интерес".