Понедельник, 14 Марта 2022 17:21

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 15 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 собственные дома на улицах Норка 4, 5, 7, 8, 10, 13, 17, собственные дома на 1-ом и 2-ом переулках на улицах Норка 2, 13 в Норк Мараше; собственные дома на 2-ом переулке 6-ой улицы Норка, собственные дома, прилегающие к улице С.Ханзадяна, и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 26/1 на улице Молдовакан в 3-ем Норкском массиве; жилые дома 11, 13, 13/1, 13/2, 15 на улице Бакунца, жилые дома 11, 13, 15, 17, 19, 21 на улице Гюликевхяна, спортивно-культурный комплекс ‘Торк Ангех” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве; жилые дома 1/10, 2/13 в 1-ом микрорайоне и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аван Ариндже;

10:30-16:30 жилые дома 12, 14, 16, 20 на улице Парпеци, абоненты жилых домов 52, 54 на улице Пушкина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 собственные дома 6-8 на 2-ом тупике Тиграна Меца, жилой дом 9 на улице Христофора, собственные дома 7-49, 36-59, 75-190, 69, 71, 98, 100, 102 на улице Христофора, собственные дома 1-13 на 2-ом переулке, 1-20 на 3-ем переулке Христофора, подъезды 1-5 жилого дома 47/1 на улице Хоренаци, подъезды 6-8 жилых домов 43А, 43Б, 45А, 45Б, 47, собственные дома 17-30 на 2-ом тупике Хоренаци, жилой дом 34 на улице Цатуряна, жилые дома 18, 36, 36А и собственные дома 36, 36А, 39-51, 43-75, 48-60 (четные) на улице Нар-Доса, собственные дома на 1-ом переулке Нар-Доса, собственные дома 2-47 на 2-ом переулке Нар-Доса; собственные дома 33-81 на улице Ростоми, собственные дома 59-99 на улице Агюсагорцнери, собственные дома 11-35 (нечетные) на 2-ой улице Вардашена, собственные дома на 4-ой улице и собственные дома 14-46 (четные) на 4-ой улице, собственные дома 1-42 на 5-ой улице, 1-19 на 7-ой улице Вардашена, собственные дома на 9-ой улице и собственные дома 2-52 (четные) на 9-ой улице Вардашена, собственные дома 1-107 на улице Цахахотагорцнери, жилые дома 31, 33 на улице Гюльбенкяна, жилой дом 12 на улице Касяна, собственные дома 16-36 на 4-ом переулке Баграмяна, жилые дома 1а, 3/2 на 37-ой улице, 1А, 2, 2/1, 16, 18/1 на 39-ой улице, 2-21 на 35-ой улице, 1-26 на 39-ой улице Арабкира, собственные дома на 47-ой улице Арабкира и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 95, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 111 на улице Шерами; жилой дом 2А на улице Ширака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), Араратский массив полностью, жилые дома 31, 31А на улице Назарбекяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ЗАО ‘Телеком Армения”, ООО “Нор Зовк'', ООО ‘Ту пав”, ‘Те Эс Ка Груп”, ‘АТБ”, “Армени”, ‘Мер тпаранэ”, Рейб”, ЗАО “Юком”, ООО “Айказмгаз”, “Шинараракан мекенанери механика”, ОАО “Еркатбетон”, “Еревани гинеттви горцаран” (Ереванский винный завод), ООО “МЛ Майнинг”, ЗАО “Татев”, ООО “Зор-Агата”, ‘Декора проф”, ЗАО “Каритас-Италия”, гражд. “А.Малзанян”, ООО “Арман-96”, “Виваселл-МТС”, ООО ‘ГаэрноШин”, ОАО “Арпа-Севан”, ЗАО “Ти Эс Кнстракшн”, “Айгидроэнергошин”, ЗАО “ААЭС Шинарарутюн (строительство)”, ООО “Сил-Мааза”, ЧП “М.Чилингарян”, ООО “Антарес” и прилегающие субпотребители;

в Араратской области:

10:00-14:00 частично 2-ой квартал в городе Масис; частично села Норабац и Саят-Нова;

10:00-16:00 частично село Ноякерт; частично улица Шаумяна и частично поселок “Воску корзман фабрика” в городе Арарат;

10:30-16:00 частично село Ланджазат;

в Вайоц Дзоркской области:

10:00-16:00 частично улица Алавердяна в городе Вайк;

11:00-15:00 улица 26 Комиссарнери и частично квартал ‘Нораван”, собственные дома 4, 9 на улице Сюник, собственный дом 6 на улице Амбардзумяна, собственный дом 2Б на улице Айедзори, собственный дом 67 на улице Прошяна, частично Ереванское шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Ехегнадзор;

14:00-16:00 частично село Гладзор;

в Лорийской области:

11:00-17:00 кварталы “Чаренц”, “Кентронакан мас’, “Тельман”, ‘Сурб Ншан”, ‘Абовян”, торговый центр, поликлиника, офис обслуживания “Степанаван” комитета кадастра РА, военный комиссарат, военный поселок в городе Степанаван; села Лори-Берд, Леджан, Агарак, Йахдан, Овнанадзор, Когес;

в Тавушской области:

09:00-12:00 села Лусадзор, Хаштарак, Дитаван, Азатамут, Айгеовит, Вазашен, Акнахбюр, Ачаджур, Севкар, Саригюх, Беркабер, Неркин Цахкаван, Киранц, Лусаовит, Ачаркут и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Иджеванском районе;

в Сюникской области:

10:30-16:30 улицы Шаумяна, Сюник, Чаренца, П.Севака, Гая, З.Андраника, Спандаряна, Манукяна, Ширванзаде, Мясникяна, Физкультурникнери, Исраеляна, Адамяна, шереулок Ширака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Сисиан;

11:00-13:00 село Шурнух;

14:00-16:00 село Бардзраван.