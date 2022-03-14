Понедельник, 14 Марта 2022 16:48

АрмИнфо. Центральный Банк Армении оповещает, что Банк ВТБ (Армения) работает в штатном режиме, обеспечен ликвидностью и бесперебойно обслуживает депозиты.

В настоящее время ведутся работы по восстановлению должного и полноценного обслуживания картодержателей на территории Армении. На данный момент клиенты могут свободно совершать операции посредством банкоматов Банка ВТБ (Армения), осуществлять денежные переводы и платежи в филиалах банка или через банковские дистанционные системы обслуживания.

Более подробную информацию о механизмах совершения операций можно узнать в самом Банке ВТБ (Армения).

ЦБ РА подчеркивает, что Банк ВТБ (Армения) владеет достаточными капиталом и ликвидностью, а также ему инструменты Центробанка по предоставлению ликвидности в режиме постоянной возможности.

Функицонирующий в Армении Банк ВТБ (Армения), созданный в рамках законодательства РА, регулируется и контролируется Центральным Банком РА.

Отметим, что в условиях ужесточенных санкций в отношении России и банковского сектора в частности, банки подпавшие в санкционный список, в их числе ВТБ, сталкиваются с некоторыми сложностями при денежных переводах. А Банк ВТБ (Армения) является "дочкой" российского ВТБ, и на армянском банковском рынке состоит в числе ведущих банков по основным балансовым показателям (общий капитал, активы, обязательства, вклады физлиц, кредитные вложения), удерживает лидерство по потребкредитам и состоит в TOP-5 по агрокредитам.