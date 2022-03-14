Понедельник, 14 Марта 2022 16:11

АрмИнфо.В результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Ереван-Гюмри-Бавра погиб военнослужащий контрактной службы ВС РА.

Как сообщает пресс-служба СК Армении, ДТП произошло на 150 км вышеуказанной трассы 13 марта в 08:30 утра. По факту возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, на 150 км трассы столкнулись автомобили марки Опель Вестра (водитель -34- летний военнослужащий-контрактник) и ДАФ (водитель - гражданин Грузии).

В результате столкновения легковушка загорелась, пассажир легковушки

- военнослужащий-контрактник с 1981 г.р. погиб на месте, а водитель и еще один пассажир, тоже военный, с различными телесными травмами были госпитализированы в Медцентр г. Гюмри. По факту ведется следствие.