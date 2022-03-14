Понедельник, 14 Марта 2022 16:10

АрмИнфо. МИД Азербайджана обнародовал представленные Армении предложения по нормализации отношений.

Как сообщает АПА, начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджанской Республики Лейла Абдуллаева заявила, что, несмотря на предпринятые азербайджанской страной шаги по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, несмотря на прозвучавшие на самом высоком уровне заявления о готовности подписать мирное соглашение с Арменией, за прошедшее время Армения не ответила на это. Видимо Абдуллаева имела ввиду интенсивный обстрел приграничных населенных пунктов Армении и Арцаха, убийство армянского военнослужащего на прошлой неделе, подрыв газопровода и гуманитарный кризис, сложившийся в НКР в результате отсутствия уже неделю газа из-за деструктивных действий Баку, угрозы в адрес ацрахцев и много другое.

По её словам, в качестве очередного шага несколько дней назад посредники представили Армении предложение Азербайджана о базовых принципах установления отношений между двумя странами.

Абдуллаева отметила, что в нем отражены следующие пять базовых принципов нормализации отношений между двумя странами:

"- взаимное признание государствами суверенитета, территориальной целостности, нерушимости государственных границ и политической независимости друг друга;

- взаимное подтверждение государствами отсутствия территориальных претензий друг к другу и принятие ими на себя юридического обязательства не предъявлять такие претензии в будущем;

- воздерживаться от угрозы безопасности друг друга в международных отношениях, использования угроз и силы против политической независимости и территориальной целостности, а также других обстоятельств, не соответствующих целям Устава ООН;

- делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений;

- открытие транспортной связи и коммуникаций, налаживание других соответствующих коммуникаций и сотрудничества в других сферах, представляющих взаимный интерес.

Отметим, что именно на этих базовых принципах два государства, проведя интенсивные, субстантивные и ориентированные на результат переговоры, смогут завершить работу над двусторонним мирным соглашением", - подчеркнуто в сообщении.

Часами ранее, МИД Армении заявил, что обратился в сопредседательство Минской группы ОБСЕ для организации переговоров для заключения мирного договора с Азербайджаном.