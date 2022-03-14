Понедельник, 14 Марта 2022 16:10

АрмИнфо.Евросоюз обеспокоен недавними нарушениями режима прекращения огня и проблемой входящего в Нагорный Карабах газопровода. Об этом заявил спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар, добавив, что обсудит эти вопросы с официальными Ереваном и Баку.

"Последние события на местах действительно очень тревожны. В последние дни у меня было несколько бесед с представителями Еревана и Баку по этим вопросам. Естественно, эти проблемы беспокоят Евросоюз. Очень важно, чтобы [входящий в Карабах] газопровод как можно скорее был отремонтирован и стрельба прекратилась. Я нахожусь в Ереване и сейчас провожу здесь консультации на высоком уровне. Естественно, эти вопросы будут в повестке дня моих встреч", - в письменном комментарии сообщил Радио Азатутюн спецпредставитель ЕС.

Отметим, что с 4 марта противник систематически нарушает режим прекращения огня, в том числе и из минометов. Мишенью азербайджанской агрессии являются мирные жители. 10 марта житель села Храморт получил ранение в саду собственного дома, при осуществлении сельхозработ. Более того, в результате провокационных действий ВС Азербайджана жители Арцаха вот уже неделю лишены газа, более того наблюдаются перебои в электроснабжении из-за перегрузок в сети. ВС Азербайджана чинят препятствия в ремонте газопровода. Есть мнение, что противник умышленно подорвал газопровод. Переговоры по починке газопровода пока не увенчались успехом