Понедельник, 14 Марта 2022 16:07

АрмИнфо. Армения обратилась к сопредседательству Минской группе ОБСЕ для организации переговоров по подписанию мирного договора с Азербайджаном. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

"Республика Армения откликнулась на предложения, переданные Азербайджанской Республикой, и обратилась к сопредседательству Минской группы ОБСЕ для организации переговоров о заключении мирного договора между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой на основе Устава ООН, Международного пакта о гражданских и политических правах и Хельсинкского Заключительного акта", - говорится в заявлении МИД Армении.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку направил Еревану предложение о нормализации отношений из пяти пунктов и ждет ответа. "Если Армения искренне хочет нормализации отношений, это очень хорошая возможность для них. На наше предложение со стороны Армении нет ответа уже почти год. Чтобы показать свою добрую волю, азербайджанская сторона недавно сделала новое предложение Армении. Предложение является всеобъемлющим документом... Мы предложили армянской стороне некоторые базовые принципы, которые, по сути, включают нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией. Мы высказали и подтвердили свое мнение в соответствии с базовыми принципами и традициями по регулированию отношения между государствами".

Отметив, что предложение было отправлено недавно, Байрамов сказал: "Документ объемом в одну страницу. Если армянская сторона хочет, чтобы отношения нормализовались, она должна сообщить о своем подходе к этому предложению. Должен сказать, что все принципы, зафиксированные в этом документе, являются принципами международных отношений, никаких необычных вещей нет".

Стоит отметить, что в СМИ циркулировала информация о том, что среди предложений признание Нагорного Карабаха в составе Азербайджана. Власти Армении никак не комментируют данную информацию, по традиции храня тишину и информируя общественность о тех или иных заключенных документах постфактум, когда уже ничего сделать нельзя.