Понедельник, 14 Марта 2022 16:00

АрмИнфо. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян встретился со специальным представителем ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клааром.

Как сообщает пресс-служба Совбеза РА, во встрече участвовали также руководитель делегации ЕС в Армении Андреа Викторин и руководитель аппарата специального представителя ЕС, советник по политическим вопросам Бьорн Кунье.

Стороны коснулись ситуации на армяно-азербайджанской границе, шагов по повышению уровня безопасности и стабильности на передовой. В этом контексте была подчеркнута необходимость начала процесса демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы.

Секретарь Совбеза РА представил как гуманитарную кризисную ситуацию, так и ситуацию с безопасностью в Нагорном Карабахе. Собеседники подчеркнули важность всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках мандата сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Клаар также провел встречу с вице-спикером НС Рубеном Рубиняном. Обсуждены вопросы сотрудничества Армения-ЕС, а также обеспечения региональной стабильности.

Упомянуты попытки провокаций и давления азербайджанской стороны на гражданское население, создание искусственных проблем в восстановлении жизненно важных инфраструктур Арцаха. Стороны обменялись мнениями по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией.