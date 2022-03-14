Понедельник, 14 Марта 2022 14:17

АрмИнфо. Азербайджан намеревается увеличить поставки газа в Европу через Турцию и обсуждает этот вопрос Анкарой и Брюсселем, сообщил министр энергетики республики Пярвиз Шахбазов.

"Поставки природного газа в Европу увеличатся. У [Южного газового] коридора есть неиспользуемый потенциал. Вместе с Турцией мы можем поставлять большие объемы газа в Европу. Мы находимся в контакте с ЕС и нашей братской Турцией по этому вопросу", - приводит в понедельник его слова турецкая газета Milliyet, передает ТАСС.

Азербайджан располагает запасами природного газа, которых будет достаточно для внутреннего потребления и поставок в Европу на 100 лет, сообщил министр.

"У нас есть 2,6 трлн м. куб подтвержденных запасов газа. Мы можем поставлять природный газ себе, нашим партнерам и Европе в течение 100 лет", - приводит его слова газета.

Азербайджан 31 декабря 2020 года начал коммерческие поставки газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу. Поставки, рассчитанные на 25 лет, предусматривают ежегодный экспорт более 10 млрд куб. м газа на европейский рынок, из которых 8 млрд куб. м получит Италия, по 1 млрд куб. м - Греция и Болгария.

Южный газовый коридор, который протянулся на 3,5 тыс. км от Баку до юга Италии через Грузию, Турцию, Грецию и Албанию, представляет собой интегрированную систему трубопроводов, включающую, кроме Трансадриатического трубопровода, Южно- Кавказский и Трансанатолийский газопроводы. Пропускная его способность составляет 16 млрд куб. м газа. Основным источником сырья для него считается месторождение Шах- Дениз с запасами 1,2 трлн куб. м. Общие запасы газа в Азербайджане оцениваются в 2,6 трлн куб. м.