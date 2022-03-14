Понедельник, 14 Марта 2022 12:00

АрмИнфо.За последние сутки в Армении провели 1 432 теста на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась всего у 17 человек (1,2% от числа, сдавших тест), выздоровело - 166, скончалось - 4.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 14 марта фактическое лечение получает 3 246 пациентов.

C момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 936 474 теста на коронавирус, из коих выявили 422 021 случай заражения (14,3% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 408 562 человека (96,8%), число летальных исходов составило 8 576 (2%).