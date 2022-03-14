Понедельник, 14 Марта 2022 11:56

АрмИнфо.Власти Арцаха используют все возможные рычаги воздействия, и ведутся переговоры при поддержке российских миротворческих сил и партнеров из Армении для возобновления газоснабжения Нагорного Карабаха. Об этом госминистр Арцаха Артак Бегларян заявил на встрече с проживающими временно в одной из гостиниц Степанакерта перемещенными гражданами.

При этом он выразил надежду, что в ближайшие дни удастся достичь успеха в переговорах и подача газа будет восстановлена.

Говоря о текущей ситуации с безопасностью, госминистр подчеркнул, что соответствующие структуры, и особенно Армия обороны, контролируют ситуацию, выполняя необходимые меры предосторожности, которые иногда не оглашаются.

Государственный министр выслушал опасения и озабоченности граждан, и представил государственную политику в области жилья. Бегларян заверил, что все переселенцы будут обеспечены необходимым жильем, а процесс предоставления квартир будет осуществляться прозрачно и справедливо, с использованием системы электронной очереди.

Отметим, что с 4 марта противник систематически нарушает режим прекращения огня, в том числе и из минометов. Мишенью азербайджанской агрессии являются мирные жители. 10 марта житель села Храморт получил ранение в саду собственного дома, при осуществлении сельхозработ. Более того, в результате провокационных действий ВС Азербайджана жители Арцаха вот уже неделю лишены газа, более того наблюдаются перебои в электроснабжении из-за перегрузок в сети. ВС Азербайджана чинят препятствия в ремонте газопровода. Есть мнение, что противник умышленно подорвал газопровод. Переговоры по починке газопровода пока не увенчались успехом -