Понедельник, 14 Марта 2022 10:38

АрмИнфо.На территории Армении есть закрытее и труднопроходимые дороги. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Согласно ведомству, перевал Варденяц и участок дороги Берд-Чамбарак закрыт для проезда всех видов транспортных средств. Закрыт для проезда также участок дороги, ведущий от высокогорной воздушной теологической станции "Амберд" к крепости Амберд и озеру Кари. Затруднен проезд для большегрузов по участкам дорог городов Степанаван, Спитак и Алаверды Лорийской области, а также в общине Татев. Практически во всех областях страны идет снег. Кроме того, МЧС Армении со ссылкой на коллег из департамента по ЧС МВД Грузии и центра кризисного управления МЧС РФ по Северной Осетии сообщает, что военно- грузинская дорога, ведущая на КПП "Верхний Ларс" вновь закрыта для проезда всех видом транспортных средств. На КПП с российской стороны скопилось около 274 машин.