Воскресенье, 13 Марта 2022 17:18

АрмИнфо.Избранный Президент Ваагн Хачатурян сегодня в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна на специальном заседании Национального Собрания РА вступил в должность Президента Республики Армения/

Хачатурян принеся народу следующую клятву: «Вступая в должность Президента Республики, клянусь быть верным Конституции Республики Армения, при исполнении своих полномочий быть беспристрастным, руководствоваться только республиканскими и общенародными интересами и прилагать все свои силы к делу укрепления национального единства».

После Патриаршего благословения Католикоса всех армян Гарегина Второго и молитвы, Президент Ваагн Хачатурян выступил с речью. Он, в частности отментил, чтго вступает в должность Президента Республики в важный для будущего Армении отрезок времени, когда мы находимся в сложном периоде региональных и международных вызовов. Мы являемся свидетелями быстро меняющихся геополитических событий, в результате которых действующие всемирные системы безопасности преобразуются. Сегодня нам более чем когда-либо требуется мудрость, уверенность, стабильность и единство.



Сегодняшний мир очень быстро меняется, где конкуренция за разные ресурсы становится более острой. В этой ситуации чрезвычайно важно, какое государство мы будем строить. В конце концов, мы имеем государство для того, чтобы сохранять, развивать наш самобытный вид и получить новые возможности общения с другими народами. Всё это будет реализовано, если мы переосмыслим наше настоящее и любой ценой организуемся, чтобы создать наше новое достойное будущее, где прочное государство должно быть надёжным, справедливым партнёром нашей общественной жизни.

Вместе с тем, он отметил, что очень большое значение для развития любой страны имеет выбор системы управления. Однако та или иная система государственного управления сама по себе не порождает демократии или деспотии, но каждая из них, переплетаясь с объективными или субъективными факторами общественной жизни, может служить основой в одном случае для формирования настоящей демократии, в другом случае для утверждения деспотии. Здесь, конечно, большую роль имеет действующая политическая система, гражданское общество со своей идеологией, беспристрастностью, активной деятельностью.

Обращение к событиям различных периодов истории нашего народа в основном не даёт возможности получить ответы на многие интересующие нас вопросы – во многих случаях это невозможно, поскольку мы не имеем или не имели смелости оценить действительность. Для того, чтобы оценить действительность, очень важно освободиться от иллюзий, что и даст возможность принять, например, что никакая политическая система не может быть идеальной. Во всех государствах и президентская, и парламентская политические системы при своих преимуществах имеют определённые недостатки и упущения. Если в той или иной стране непоследовательно реализуются и укрепляются демократические процессы, не уважаются права человека, не защищаются интересы всех групп людей, то демократия не может развиваться и распространяться.