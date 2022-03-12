Суббота, 12 Марта 2022 13:51

АрмИнфо. Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян встретился со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу на полях второго Дипломатического форума в Анталье. Об этом сообщает турецкое государственное информационное агентство "Анадолу".

Согласно источнику, на встрече, которая продлилась около получаса, стороны обсудили пути нормализации отношений между Ереваном и Анкарой.

По итогам обсуждений Арарат Мирзоян заявил, что армянская сторона готова продолжать данный процесс без предусловий. Он также подчеркнул, что Ереван решителен в вопросе усилий в направлении мира и стабильности на Южном Кавказе.

В свою очередь Мевлют Чавушоглу назвал <очень конструктивными и продуктивными> переговоры с армянским коллегой. По словам турецкого министра, процесс диалога Анкары и Еревана поддерживается также Азербайджаном.

Напомним, что 14 января в Москве состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией - вице-спикера НС РА Рубена Рубиняна и посла Сердара Кылыча. В ходе первой встречи специальные представители обменялись предварительными мнениями относительно процесса нормализации путем диалога между Арменией и Турцией.

Вторая встреча между сторонами состоялась 24 февраля, в Вене, в ходе которой состоялся обмен мнениями о возможных совместных конкретных шагах в направлении нормализации отношений. Вместе с тем было подтверждено согласие на продолжение процесса без предварительных условий.

Отметим, что дипломатический форум в Анталье проходил под девизом: <Реконструкция дипломатии>. В форуме принимают участие главы государств и правительств 17 стран, 80 министров, делегации 39 международных организаций.