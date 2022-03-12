Суббота, 12 Марта 2022 13:50

АрмИнфо. Между тем ужас против армян продолжается. Об этом на своей странице в Фейсбук написала депутат Национального Собрания Франции Валери Буайе, сославшись на публикацию франкоязычного журнала Nouvelles d'Armenie (Новости Армении), в котором говорилось об обстрелах арцахских сел Храморт, Парух и Хнапат.

<Не может быть иерархии ужасов. Мы не можем молчать перед лицом трагедии армян Арцаха>, - подчеркнула французский парламентарий.

Напомним, что с конца прошлой недели азербайджанские ВС систематически нарушает режим прекращения огня, в том числе из минометов. Мишенью азербайджанской агрессии являются мирные жители. Более того, в результате провокационных действий ВС Азербайджана жители Арцаха вот уже пятые сутки лишены газа, наблюдаются также перебои в электроснабжении из-за перегрузок в сети. ВС Азербайджана чинят препятствия в ремонте газопровода.