Суббота, 12 Марта 2022 13:47

АрмИнфо. <В Арцахе идет снег, а температура воздуха равна 0 - ± C. Уже пятый день около 100 000 жителей (80% от общего населения и 100% газифицированного населения) полностью лишены газоснабжения, включая отопление и горячую воду>, - заявил в своем Telegram-канале госминистр Республики Арцах Артак Бегларян.

При этом он подчеркнул, что газопровод взорвался под контролем азербайджанской стороны, которая не позволяет российским миротворцам и специалистам Арцаха провести ремонтные работы.

Параллельно с этим, как отметил Бегларян, продолжаются выстрелы по направлению гражданских населенных пунктов из оружия крупного и малого калибра, препятствуя выполнению сельскохозяйственных работ.

<Вывод один: Азербайджан желает продолжить свое преступление против человечества и изгнать армян из Арцаха, а мы твердо стоим на нашей древней родине и ни одно лишение не поколебит нашу волю>, - написал он.