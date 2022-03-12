Суббота, 12 Марта 2022 13:45

АрмИнфо. В ночь с 11 на 12 марта азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня в разных направлениях с применением стрелкового оружия. Об этом говорится в официальном сообщении Армии обороны Республики Арцах.

Вместе с тем, Армия обороны опровергает, распространенную Министерством обороны Азербайджана информацию, в которой говорится, что подразделения Армии обороны Арцаха из стрелкового оружия открыли огонь по боевым позициям Азербайджана.

<На самом деле, как мы уже сообщали, 11 марта в течение всего дня подразделения ВС Азербайджана периодически нарушали режим прекращения огня, выпустив 27 минометных снарядов в направлении сел Храморт, Парух и Ханапат Аскеранского района Республики Арцах>, - отметили в пресс-службе Армии обороны.