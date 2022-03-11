Пятница, 11 Марта 2022 21:14

АрмИнфо. Баку готов подписать мирное соглашение с Ереваном, если Армения проявит политическую волю и выполнит взятые на себя обязательства. Об этом, как сообщают бакинские СМИ, заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

<Президент Алиев неоднократно заявлял, что мы поддерживаем открытие коммуникаций, полную и непрерывную реализацию трехсторонних договоренностей>, - сказал Хакафов, подчеркнув, что открытие ж/д и автомобильной дороги в Нахичевань является приоритетом для Баку.

"Если Армения проявит политическую волю, мы готовы закрыть страницу конфликта, а также подписать мирное соглашение для нормализации отношений", - сказал Халафов.

В то же время замминистра подчеркнул, что Баку готов начать процесс делимитации и демаркации границы без каких-либо предварительных условий.