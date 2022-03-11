Пятница, 11 Марта 2022 20:13

АрмИнфо.В рамках Анталийского дипломатического форума глава МИД РА Арарат Мирзоян встретился с федеральным министром европейских и иностранных дел Австрии Александром Шаленбергом.

Стороны коснулись повестки сотрудничества между Арменией и Австрией.

В контексте вопросов региональной безопасности Мирзоян обратил внимание своего коллеги на провокационные действия азербайджанских вооруженных сил в Нагорном Карабахе и на армяно- азербайджанской границе, а также на регулярные нарушения режима прекращения огня, коснувшись вопросов, связанных с психологическим давлением на мирных жителей Арцаха.

Подчеркнута необходимость комплексного и локального урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Собеседники обменялись мнениями о процессе нормализации отношений между Арменией и Турцией без предварительных условий. Были обсуждены и другие международные вопросы, представляющие взаимный интерес.