Пятница, 11 Марта 2022 20:12

АрмИнфо.В ближайшее время Армения может обратиться к сопредседателям Минской группы ОБСЕ с просьбой начать мирные переговоры с Азербайджаном. Об этом государственному агентству Арменпресс сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

<Подписанию соглашения, безусловно, должен предшествовать переговорный процесс, а так как взаимные заявления еще не превратились в конкретный переговорный процесс и так как у стран нет богатого опыта прямых переговоров, Армения намерена в скором времени обратится к посредникам в лице сопредседателей МГ ОБСЕ. В настоящее время вопрос о мирных переговорах прорабатывается", - сказал Унанян.

Напомним, что на днях мининдел Турции Мевлют Чавушоглу говорил о возможности подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Турция, по его словам, приветствует предложение Азербайджана подписать мирное соглашение с Арменией. Он выразил надежду, что Армения пойдет на это.