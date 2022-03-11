Пятница, 11 Марта 2022 17:39

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 14 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 9 на улице Бакунца в 4-ом Норкском массиве; жилой дом 1/10 в 1-ом массиве и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) Авана Аринджа; жильцы-абоненты в рядах 1-9 Сари Тага и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 жилые дома 125А, 127 на улице Г.Маари;

11:00-17:00 жилой дом 1 на улице Эребуни, жилые дома 45, 47, 51, 53 на пр. Тиграна Меца, собственные дома 6-8 на 2-ом тупике Тиграна Меца, собственные дома 7-49, 36-59, 75-190, 69, 71, 98, 100, 102 на улице Христофора, жилой дом 9 на улице Христофора, собственные дома 1-13 на 2-ом переулке Христофора, собственные дома 1-20 на 3-ем переулке Христофора, подъезды 1-5 жилого дома 47/1 на улице Хоренаци, подъезды 6-8 жилого дома 47, жилые дома 43А, 43Б, 45А, 45Б, собственные дома 17-30 на 2-ом тупике Хоренаци, жилой дом 34 на улице Цатуряна; жилые дома 18, 36, 36А и собственные дома 36, 36А, 39-51, 43-75, 48-60 (четные) на улице Нар-Доса, собственные дома на 1-ом переулке Нар-Доса, собственные дома 2-47 на 2-ом переулке Нар-Доса, собственные дома 33-81 на улице Ростоми, собственные дома 59-99 на улице Ахюсагорцнери, собственные дома 11-35 (нечетные) на 2-ой улице, собственные дома на 4-ой улице и собственные дома 14-46 (четные) на 4-ой улице, собственные дома 1-42 на 5-ой улице, 1-19 на 7-ой улице Вардашена, собственные дома на 9-ой улице Вардашена и собственные дома 2-52 (четные) на 9-ой улице Вардашена; собственные дома 1-107 на улице Цхахотагорцнери, жилые дома 1, 2, 4, 6 на переулке С.Таронца, общежития NN1/1, 1/2 на 9-ой улице Шенгавита, жилой дом 41 на улице Манандяна, собственные дома на 9-ой улице Н.Шенгавита, собственные дома на улице Араратяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 28 на пр. Багратуняца, жилой дом 1 на улице Г.Нжде, жилые дома 15, 17, 17А на улице Демирчяна, жилые дома 2, 4 на улице Саряна, собственные дома 1-60 на улице Московяна, собственный дом 14/1 на переулке Московяна, собственные дома 1-15 на улице Г.Арутюняна, жилой дом 12/1 на улице Рубинянца, жилой дом 106 на улице П.Севака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице Малатия и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-12:00 частично улица Щаумяна, частично поселок Воску корзман фабрика в городе Арарат; частично село Норамарг;

10:30-14:30 частично улицы Голецяна, Атарбекяна, Мхчяна в городе Арташат;

10:00-16:00 частично села Сипаник, Авшар; субпотребители ‘Севан-Раздан”, “Джрар”;

10:30-16:00 частично село Абовян;

13:00-14:00 частично село Норабац;

в Вайоц Дзоркской области:

11:00-15:00 частично улица Айгедзори в городе Ехегнадзор;

10:00-16:00 жилые дома 14, 15, 16, 18 на Джермукском шоссе, частично улица Шаумяна, мэрия Вайка и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Вайк;

в Котайкской области:

10:00-15:00 частично община Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственники “М.Степанян”, “Ваан Варданян”, МЧС, СНБ, воинская часть, ООО ‘Вараздат”, собственники “С.Самсонян”, каменный цех, кварталы ‘Маго”, “Анракацаран”, ‘Герезманнер”, ‘Араваин”, “Сейран”, ‘Вася”;

11:00-16:00 улица Ханджяна, частично улицы Гая, Саят-Нова, Закаряна, Сафаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Егвард;

11։00-17։00 частично села Гегашен, Котайк; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично квартал “Атагамас” в Джрвеже;

13:00-17:00 частично община Нор Гехи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), община Арзни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частично абоненты (не являющиеся жильцами) города Бюрегаван, ООО “Сипсу”, ЗАО “Арзни арохчаран”, ООО ‘Бел Глас”, ООО “БМЛ Арзни”, ООО “Бюрегашох”, ООО ‘Голден Флауэр”, “Арзни экспресс”, “Вяак”, ‘Эй Эл Ти”, “Арзни Груп”, “Арзни Эстетика”, “Лусина”, ‘Е/Г арохчасрах”, зона отдыха, компании “К.Погосян”, “А.Агаронян”, собственники ‘М.Арутюнян”, ‘Нарек Аракелян”, компания “Нарек-95”, собственники “В.Манукян”, “В.Акобян”, кварталы ''Коюхи”, “Мано”, ‘Санатория”, “Хачмерук”, ‘Геташен”, “Сарнаран”, ‘Герезманнер”, сельский муниципалитет;

11։00-17։00 частично села Гегашен, Котайк; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично квартал ''А” в Джрвеже.