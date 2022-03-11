Пятница, 11 Марта 2022 17:35

АрмИнфо.Посол Армении в Грузии Рубен Садоян в ходе встречи с первым заместителем грузинского министра иностранных дел Лашей Дарсалия проинформировал грузинскую сторону о недавних нарушениях Азербайджаном режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, и на армяно- азербайджанской границе.

Как сообщает пресс-служба посольства Армении в Грузии, Садоян также сообщил о провокационных действиях Баку в отношении мирного населения

Нагорного Карабаха, которые направлены на усиление напряженности в регионе.

В ходе встречи были также затронуты вопросы двустороннего армяно-грузинского сотрудничества.

Отметим, что противник с конца прошлой недели систематически нарушает режим прекращения огня, в том числе и из минометов. Мишенью азербайджанской агрессии являются мирные жители. 10 марта житель села Храморт получил ранение в саду собственного дома, при осуществлении сельхозработ. Более того, в результате провокационных действий ВС Азербайджана жители Арцаха вот уже четвертые сутки лишены газа, более того наблюдаются перебои в электроснабжении из-за перегрузок в сети. ВС Азербайджана чинят препятствия в ремонте газопровода. Есть мнение, что противник умышленно подорвал газопровод.