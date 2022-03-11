Пятница, 11 Марта 2022 17:12

АрмИнфо."Мы принимаем участие в дипломатическом форуме в Анталье во имя мира и стабильности".

Как передает АПА, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на открытии второго Дипломатического форума. Министр отметил, что мир переживает очередной хаос.

"Европа в поисках стабильности. Войны не предотвращаются, они не заканчиваются. Неравенство в мире углубляется. Есть необходимость в сотрудничестве", - подчеркнул министр.

Он добавил, что на дипломатическом форуме в Анталье будет обсуждаться и ситуация на Южном Кавказе.

Стоит заметить, что в работах форма принимает участие и глава МИД Армении Арарат Мирзоян. Ранее Армения воздерживалась от участия в подобного рода мероприятиях, проводимых на территории Турции.