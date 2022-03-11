Пятница, 11 Марта 2022 16:59

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 11 марта принял делегацию во главе с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезой Рибейро.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Пашинян отметил важность сотрудничества между правительством Республики Армения и ОБСЕ в деле эффективного продвижения демократических реформ в республике. Никол Пашинян отметил, что за последние годы было проведено много реформ для развития и укрепления демократии в Армении, в том числе в тесном сотрудничестве с европейскими партнерами, и что данная повестка дня остается одним из приоритетов правительства. Он подчеркнул последовательные шаги, предпринимаемые в борьбе с коррупцией, отметив, что Армения добилась значительного прогресса в индексах авторитетных международных организаций. Премьер-министр также отметил положительные изменения в сфере свободы прессы с 2018 года, отметив, что в последние годы большинство СМИ в Армении, в том числе и телевидение, имеют оппозиционную направленность. Премьер-министр добавил, что реформы в сфере свободы прессы проводятся с учетом международной практики, опыта и стандартов.

Представитель ОБСЕ отметила, что шаги, предпринятые правительством Армении для укрепления демократии, воодушевляют и заслуживают похвалы. Тереза Рибейро подчеркнула важность эффективного сотрудничества между ОБСЕ и Правительством Республики Армения в сфере свободы слова, включая внедрение новых инструментов в борьбе с дезинформацией. Рибейро отметила, что ОБСЕ готова содействовать обмену опытом журналистов и развитию профессиональных навыков. Также была подчеркнута важность тесного сотрудничества между правительством и гражданским обществом.