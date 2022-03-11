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 Пятница, 11 Марта 2022 16:54
Марианна Мкртчян

Боррель: Любые попытки уничтожить или изменить идентичность объектов наследия в Нагорном Карабахе будут решительно осуждены со стороны ЕС

Боррель: Любые попытки уничтожить или изменить идентичность объектов наследия в Нагорном Карабахе будут решительно осуждены со стороны ЕС

АрмИнфо. Европейский Союз занимает очень четкую позицию в отношении ключевой роли культурного наследия в содействии миру, демократии и устойчивому развитию.

Об этом говорится в заявлении Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, которое было зачитано вице-президентом Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Верой Юровой на дебатах в Европарламенте, приуроченных уничтожению культурного наследия в Нагорном Карабахе.

В том ключе европейский чиновник напомнил, что в июне прошлого года [21 июня 2021 года] Совет утвердил выводы, приветствующие Концепцию ЕС о культурном наследии в условиях конфликтов и кризисов, призывающую к защите и охране культурного наследия в периоды конфликтов и кризисов.

"Это также было позицией Европейского Союза в отношении всего культурного и религиозного наследия на территориях, затронутых конфликтом в Нагорном Карабахе и вокруг него. Как вы знаете, вопрос культурного и религиозного наследия в регионе является спорным и болезненным как минимум с начала нагорно-карабахского конфликта. Война 2020 года еще больше усугубила эту ситуацию.

Путем публичных заявлений и прямых дискуссий со сторонами мы неоднократно призывали к защите всего религиозного и культурного наследия в регионе, особенно объектов наследия, затронутых конфликтом, без какой-либо дифференциации по этническому или религиозному признаку", - говорится в послании Борреля.

Вместе с тем отмечается, что любые попытки уничтожить или осквернить объекты наследия до, во время и после военных действий или попытки изменить их идентичность будут встречены решительным осуждением со стороны Европейского Союза. По его словам, к этим призывам к ЕС также присоединилось международное сообщество.

"Важно провести объективную и всеобъемлющую международную оценку всего религиозного и культурного наследия, затронутого или потенциально затронутого конфликтом. По этой причине ЕС поддерживает инициативу об отправке в этот район технической оценочной миссии ЮНЕСКО и просил стороны разрешить такой визит и в полной мере сотрудничать с ним. Шаги, предпринятые в направлении такой миссии, также будут способствовать укреплению доверия между сторонами, над чем работает ЕС, в частности, при участии президента Европейского совета Шарля Мишеля, который в прошлом году посетил как Армению, так и Азербайджан, часто проводил телефонные звонки с лидерами и собрали их вместе для двух трехсторонних встреч", - говорится в послании Борреля.

В заключение он подчеркнул, что ЕС будет и впредь настаивать на необходимости полной защиты всего религиозного и культурного наследия с обеими сторонами. "Ключом к этому будет обеспечение возможности проведения международной миссии по оценке, продолжение участия в конкретных шагах по преодолению конфликта, сотрудничество по основным вопросам и создание атмосферы доверия", - подытожил Верховный представитель ЕС.

Накануне, Европейский парламент подавляющим большинством голосов принял резолюцию об уничтожении культурного наследия в Нагорном Карабахе. Резолюция, среди прочего, решительно осуждает продолжающуюся политику Азербайджана по уничтожению, отрицанию армянского культурного наследия в Нагорном Карабахе в нарушение международного права и недавнего решения Международного суда. В документе указывается, что за последние тридцать лет Азербайджан совершил необратимое уничтожение религиозного и культурного наследия, особенно в Нахиджеванской Автономной Республике, где было разрушено 89 армянских церквей, 20 000 могил и более 5 000 надгробий. Подчеркивается, что ликвидация следов армянского культурного наследия в Нагорном Карабахе осуществляется не только путем его повреждения или уничтожения, но и посредством фальсификации истории путем представления армянского наследия в качестве так называемого албанского наследия. 


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