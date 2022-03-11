Пятница, 11 Марта 2022 16:09

АрмИнфо. Армения и Катар подписали Меморандум о сотрудничестве. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр экономики Армении Ваан Керобян, который с двухдневным рабочим визитом находится в Катаре.

Согласно источнику, Керобян вместе с министром по вопросам муниципального управления Катара Абдаллахом бин Абдалазизом бин Трки Аль-Субейхи принял участие в официальной церемонии открытия Международной сельскохозяйственной выставки AgriteQ 2022, в которой с отдельным павильоном участвует также Армения.

После ознакомления с представленными армянскими продуктами на выставке стороны обсудили вопросы, касающиеся продовольственной безопасности. В этом контексте были затронуты возможности привлечения в Армению катарских инвестиций.

Сообщается, что министр экономики пригласил катарскую сторону посетить Армению, чтобы на месте ознакомиться с инвестиционными возможностями в сфере сельского хозяйства РА.

Отметим, что по данным Таможенной службы, в первом полугодии 2021 года объем экспорта Армении в Катар составил всего $314.4 тыс., что ниже показателя годовой давности на 68,5%. При этом львиная доля армянского экспорта (92,4%) пришлась на поставки живого мелкого рогатого скота - овец и коз.

Из Катара в Армению за отчетный период было импортировано продукции на $68.5 тыс. с годовым спадом на 71,7%. При этом 93% импорта пришлось на полиэтилен.