Пятница, 11 Марта 2022 16:08

АрмИнфо. Россия сняла ограничения, принятые из-за коронавируса, на полеты в семь стран бывшего СССР и Иран, сообщает пресс-служба Росавиации.

<Девятого марта 2022 года в соответствии с решением правительства РФ сняты введенные ранее в рамках предотвращения распространения COVID-19 ограничения на нерегулярные и регулярные полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран>, - говорится в сообщении Регулятора.

Полеты будут осуществляться на основании положений двухсторонних межправсоглашений о воздушном сообщении и отдельных договоренностей авиавластей.

Помимо этого, авиавласти России в очередной раз продлили ограничения на полеты в ряд аэропортов южных регионов страны, запрет будет действовать до 20 марта.