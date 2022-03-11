Пятница, 11 Марта 2022 16:07

АрмИнфо.Политика властей Азербайджана преследует в первую очередь цель осуществления новых этнических чисток в Нагорном Карабахе и его деарменизации. Подобное мнение 11 марта в интервью на площадке "Артикл 3" выразил омбудсмен Арцаха Гегам Степанян, напомнив, что идентичная политика азербайджанской стороной проводилась и в советские годы.

По его словам, тогда азербайджанские власти вели политику, чтобы сделать жизнь армян в Нагорном Карабахе по возможности хуже, чтобы они уезжали оттуда, и Карабах заселялся азербайджанцами.

"После первой войны и подписания перемирия мы обеспечивали свою безопасность. Но параллельно в Азербайджане усилилась политика армяноненавистничества. Она захватила все сферы, внедрилась в школах, чтобы воспитать поколение, полное ненависти к армянам-христианам, поскольку в этой политике есть оба компонента: и этнический, и религиозный. Мы стали свидетелями этого и во время войны 2020 г. Азербайджанцы убивали и пытали пленных армян, уничтожали христианское наследие. После войны Азербайджан продолжил эту политику. Однако понимая, что их политику видят в между организациях, на уровне президента АР делаются заявления, что инциденты не носят системный характер", - отметил защитник прав человека. По его словам, таким образом, власти Азербайджана пытаются манипулировать международными организациями, и скрывать, что это всё координируется руководством Азербайджана.

Степанян считает, что в этих условиях армянская сторона должна фактами показать, что все носит системный характер и осуществляется из единого центра во главе с президентом Азербайджана.

Он также констатировал, что сегодня единственным сдерживающим Азербайджан фактором с точки зрения безопасности является дислоцированный в Нагорном Карабахе российский миротворческий контингент.

По его словам, последние несколько дней ситуация в направлении ряда сел, в частности, Храморта, была напряженная, противник обстреливал из стрелкового оружия и минометов. "Сейчас есть определенное снижение напряженности по сравнению с предыдущими днями. Но это не гарантирует, что подобное не повторится. Единственная гарантия в плане безопасности - это присутствие российских миротворцев. Я тоже склонен считать, что пользуясь тем, что Россия вовлечена в конфликт на Украине, Азербайджан может попытаться дестабилизировать ситуацию вокруг Нагорного Карабаха", - отметил омбудсмен НКР.

Он также рассказал о серьезной гуманитарной ситуации, сложившейся в Арцахе из-за того, что подорван газопровод, и азербайджанская сторона не позволяет провести ремонтные работы четвертый день. Степанян констатировал, что проблема пока не разрешена и она сказывается на реализации ряда прав, в их числе права на образование и др.

В этом ключе в качестве призыва к международным структурам, в том числе специализирующимся в области прав человека, ЗПЧ Арцаха вновь обратил внимание на то, что статус территории не может быть препятствием для реализации универсальных прав жителей этой территории. По его словам, Арцах не долже рассматриваться в качестве территориального спора. "Надо руководствоваться приоритетом прав жителей Арцаха. И учитывать, что повестка прав человека в мире предполагает универсальность прав человека. Мы пытаемся донести это до международных организаций, как правительственных, так и не правительственных. Мы приглашали во время войны и после посетить Арцах. К сожалению, и во время, и после ни одна организация не заняла четкую позицию, не проявила смелость посетить Арцах", - подчеркнул омбудсмен, добавив, что правозащитные организации просто обязаны были послать миссии по сбору фактов, хотя бы для проверки докладов защитника прав человека, чего не было сделано.