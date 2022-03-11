Пятница, 11 Марта 2022 16:05

АрмИнфо.В последние дни Азербайджан, оставаясь верным своей агрессивно-деструктивной политике, продолжает грубо нарушать положения трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и прибегать к различным провокациям. Об этом говорится в заявлении Информационного штаба Нагорного Карабаха.

При этом в заявлении подчеркивается, что эти действия противника преследуют разные цели: обострить ситуацию, создать проблемы связанные с безопасностью и гуманитарного характера для мирного населения Арцаха, создать искусственные предлоги для внутреннего раскола, политических спекуляций и противостояния, порождающих панику.

Вместе с тем подчеркивается, что провокационные и преступные действия Азербайджана, естественно, вызывают недовольство и озабоченность граждан Арцаха, которая часто озвучивается.

"Хотим заверить вас, что власти Республики Арцах и миротворческие войска Российской Федерации принимают все возможные меры для скорейшего решения возникших проблем, обеспечения нормальной жизни населения, а также информирования международных структур через каналы Армении и Арцаха о преступных действиях Азербайджана.

Принимая во внимание вышеуказанные цели азербайджанской стороны, призываем сохранять спокойствие, воздерживаться от самодеятельности, от создания дополнительных источников напряженности", - говорится в заявлении штаба.

Отметим, что противник с конца прошлой недели систематически нарушает режим прекращения огня, в том числе и из минометов. Мишенью азербайджанской агрессии являются мирные жители. 10 марта житель села Храморт получил ранение в саду собственного дома, при осуществлении сельхозработ. Более того, в результате провокационных действий ВС Азербайджана жители Арцаха вот уже четвертые сутки лишены газа, более того наблюдаются перебои в электроснабжении из-за перегрузок в сети. ВС Азербайджана чинят препятствия в ремонте газопровода. Есть мнение, что противник умышленно подорвал газопровод.