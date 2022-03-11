Пятница, 11 Марта 2022 15:37

АрмИнфо. Министр финансов Тигран Хачатрян 11 марта принял делегацию во главе с исполняющим обязанности постоянного координатора ООН в Армении Лилой Питерс Яхья.

"Тигран Хачатрян представил Координатору ООН влияние на экономику Армении в контексте российско-украинских боевых действий. Министр высоко оценил продолжающееся тесное сотрудничество с ООН и специализированными агентствами ООН в направлении укрепления экономики Армении, а также эффективной реализации целей устойчивого развития", - сообщает пресс-служба минфина РА.

Питерс Яхья, в свою очередь, заявила, что ООН готова оказать Армении дальнейшее антикризисное содействие для противостояния создавшейся новой экономической ситуации