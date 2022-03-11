Пятница, 11 Марта 2022 15:35

АрмИнфо. В рамках рабочего визита в Турцию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.

Как сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на МИД АР, в ходе встречи стороны обменялись мнениями по различным аспектам повестки дня двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и ОБСЕ, процессах "восстановления и реинтеграции" на территориях, перешедших под азербайджанский контроль в результате боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта осенью 2020 года, а также по последним событиям в регионе.

Байрамов подробно проинформировал собеседника о работах, проводимых Азербайджаном на оккупированных территориях Арцаха, в частности в сфере экологии и охраны окружающей среды.

Министр также рассказал о шагах, предпринимаемых Азербайджаном в направлении выполнения трехсторонних заявлений.

В то же время были обсуждены вопросы возможного участия ОБСЕ в процессах строительства и реинтеграции, осуществляемых на постконфликтном этапе.

На встрече стороны обсудили также другие региональные и глобальные вопросы, представляющие взаимный интерес.