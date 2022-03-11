Пятница, 11 Марта 2022 15:28

АрмИнфо. В борьбе с "недовесом" на АЗС в Армении планируют установить контрольно-измерительные приборы для топлива. Соответствующий проект изменений в законе РА "О торговле и услугах" и КоАП был представлен 11 марта на заседании Постоянной комиссии НС по экономическим вопросам.

Начальник отдела развития инфраструктуры качества Министерства экономики Армении Жанна Закарян отметила, что, учитывая регулярные жалобы, поступающие в министерство на недолив на АЗС, было принято решение установить требование, которое сделает невозможным вмешательство бизнеса в работу топливораздаточных колонок в торговых точках сжиженного топлива, компримированного природного или сжиженного нефтяного газа. За правонарушение, по ее словам, будет предусмотрена и соответствующая административная ответственность.

Прибор, как пояснил глава комиссии Ваге Акопян, прибор будет контролировать степень заправки, иные параметры, которые помогут понять, вводит бизнес потребителя в заблуждение или нет. Председатель Инспекционного органа по контролю над рынком Армен Котолян, в свою очередь, отметил, что, если будет доказан факт вмешательства бизнеса, в соответствующем порядке будет открыта проверка, и работники Инспекционного органа начнут проверки уже непосредственно у данного хозяйствующего субъекта.